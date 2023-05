Talion Tome 3 : Coeur

Chaque jour, chaque vie, doivent être vécus pour mériter le monde. Rescapés du chaos des mines d'Orfèvre et prisonniers d'Olympe l'Insurgée, Billie et Tadeus, livrés à eux-même et pourchassés par l'Armada du Talion, n'ont d'autre choix que de fuir. Guidés à travers un chemin aussi sinistre que sinueux, ils vont finalement être menés vers un environnement étrangement préservé. A bout de force, ils vont pénétrer dans une oasis qu'aucun étranger n'a réussi à atteindre depuis des décennies ! Inondés de lumière et de vie, Billie et Tadeus vont reprendre courage... La désolation du monde contaminé semble derrière eux. Ce nouveau lieu érigé en Société démocratique est un univers fécond où l'eau est pure. Mais la violence et l'envie peuvent à tout moment submerger l'âme humaine. La vie en autarcie est-elle l'unique voie à suivre pour survivre ? Ou faut-il reprendre le risque de s'ouvrir au monde ? Pris à parti dans ce dilemme, Billie et Tadeus devront affronter la peur et l'incertitude... Les fleurs des rêves pourront-elles éclore et devenir réalité ? Sylvain Ferret clôt en beauté sa trilogie nourrie par les enjeux écologiques et technologiques de notre temps. Ce voyage initiatique, humaniste sans être manichéen, donne la part belle à des environnements riches et vertigineux. Avec ce dernier album au graphisme puissant qui se veut plus vert, l'immigration et l'asile restent des thèmes prédominants.