Une Révolution nommée Raspoutine

La chute d'un homme, la naissance d'un mythe : qui était vraiment Raspoutine ? Au cours de l'hiver 1916, dans une Russie en guerre, un homme étend de plus en plus son influence sur la famille royale : l'énigmatique Raspoutine. Homme de confiance de la tsarine Alexandra, celui que l'on surnomme le "Moine Fou" s'est déjà fait une réputation en raison de ses prétendus miracles et ses penchants dépravés. Il continue d'accueillir et de soigner les plus démunis dans sa résidence de Saint-Pétersbourg. C'est au cours d'une de ces séances qu'il va recevoir une jeune fille, Alissa. La fillette, qui doute de ses pouvoirs surnaturels, connaît son influence et lui demande d'intervenir pour empêcher que son père ne soit déporté ! Intriguée par son intelligence fulgurante, Raspoutine fera tout pour l'aider. Mais pendant qu'il oeuvre à l'extérieur contre l'antisémitisme grandissant et la guerre qui affame la population, de sombres rumeurs circulent dans les couloirs du palais... Raspoutine est devenu nuisible. L'aristocratie, mais aussi la droite ultranationaliste et l'Eglise orthodoxe veulent voir tomber ce fanatique idolâtré. Une conjuration menée par le prince Youssoupov se prépare ! Pour l'heure, la tsarine, toujours aussi dévouée à son conseiller spirituel, ne voit pas le danger. Elle présente ses quatre belles filles à Raspoutine et les place sous la protection bienfaitrice de l'homme de foi. C'en est trop pour le tsar Nicolas II. La chute de Raspoutine est proche. Bientôt, c'est toute la Russie tsariste qui va sombrer... Mysticisme et sensualité, mais aussi oppression et lutte des classes s'entremêlent dans ce one shot qui retrace de manière flamboyante les derniers moments de la vie de Raspoutine confronté à la jeune Alissa, qui n'est autre que la future auteure à succès Ayn Rand. En résulte un duel féroce à mi-chemin entre perversion et innocence. Au-delà de la fascination, Hernán Migoya interroge la vérité historique plutôt que la légende dans le tumulte de la pré-révolution russe. Une fresque vivante qui détone par sa galerie de personnages et son style pictural aux traits enivrants et arrive à s'emparer d'un mythe qui conservera toujours sa part d'ombre.