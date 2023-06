La Clé de Jacqueline

Le déménagement... un événement difficile dans la vie d'un enfant Traité ici sans pathos et plutôt avec légèreté et même avec le sourire... Marcus et son chien, Dog, doivent déménager car ses parents font une pause dans leur carrière. Marcus, très attaché à sa maison, y retourne en cachette, y entre, grâce à la clé qui était cachée pour Jacqueline, leur femme de ménage. La maison change, au gré des travaux. Jusqu'au jour où la porte est remplacée. Marcus et Dog n'y vont plus, ils se promènent sur la rive du Fleuve qui borde le fond du jardin. C'est là qu'ils rencontrent Louis, celui qui dort maintenant dans la chambre de Marcus. La naissance de l'amitié boucle le travail du deuil et élargit le monde trop solitaire de Marcus.