Le bruit des talons aiguilles. Itinéraire d'un enfant placé

Dans ce récit de vie puissant, Jonathan Moncassin raconte son passé d'enfant battu, mal aimé, dont le seul réconfort auprès de sa fratrie sera rompu par un placement. Mais celui-ci s'avèrera salvateur, auprès d'éducatrices et éducateurs qui le respecteront et lui permettront de déployer ses ailes en lui transmettant le goût de l'effort et de la beauté des choses. Devenu ensuite éducateur spécialisé, Jonathan Moncassin explique la réussite de son parcours par les rencontres qui ont éclairé son chemin, et les mains tendues qu'il a su saisir. Il réhabilite ainsi le travail social, touchant du doigt ses failles et ses imperfections. Ce témoignage intéressera tous ceux qui sont friands de récits de vie, ceux qui sont interpellés par les violences intrafamiliales et leurs conséquences sur l'enfance, ainsi que tous les professionnels qui travaillent sur ce sujet auprès des femmes et des enfants.