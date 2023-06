Living Nature

Grâce à ce magnifique livre de coloriage qui célèbre la beauté de la nature, laissez-vous émerveiller par le monde fabuleux de la faune et de la flore. Fleurs, oiseaux, insectes, arbres... choisissez un des beaux dessins et donnez-lui vie avec de magnifiques couleurs. Une jolie façon de retrouver calme et sérénité ! Grâce au papier de qualité, vos coloriages ne transperceront pas les feuilles.