Arbres et abustes de montagne. 226 espèces dans leur milieu, 2e édition

Des abords des villages aux éboulis d'altitude, un panorama complet des arbres et arbustes de montagne proposé par le Parc national des Ecrins. D'utilisation facile, ce guide de terrain présente tous les arbres et arbustes de montagne, sans oublier les arbrisseaux et les lianes, soit 226 espèces ligneuses, classées selon leur milieu naturel de prédilection. Elaboré de manière à vous faire découvrir de façon simple et ludique ces végétaux passionnants, cet ouvrage original est le compagnon indispensable de vos balades en montagne. - Plus de 500 photographies couleur, qui présentent les espèces dans leur environnement ainsi que des vues rapprochées sur leurs feuilles, fleurs, fruits... - 250 dessins précis de rameaux en fleurs ou en fruits, avec des critères simples d'identification et 30 dessins de silhouettes - Un texte original et agréable à lire, pour apprendre à reconnaître les différentes espèces, et en savoir plus sur leur mode de vie, l'origine de leur nom, leurs usages, leurs vertus médicinales... - Des onglets pratiques pour le repérage des types de paysages végétaux - Une clef inédite de détermination des espèces à partir de la forme des feuilles, illustrée de 240 dessins