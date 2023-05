Les Aventures agricoles d'Harry l'agriculteur

Harry est un agriculteur heureux. Faire pousser des végétaux, c'est son affaire et il aime ça. Mais un jour, plus rien ne pousse. Harry s'étonne : toutes les graines qu'il a plantées ont disparu. Auraient-elles été volées ? Pour en avoir le coeur net Harry passe la nuit dans son tracteur, au milieu des champs où il surprend un énorme engin en train d'aspirer les graines qu'il vient juste de replanter. Ni une ni deux, Harry décide de poursuivre le voleur. Une formidable course poursuite de tracteurs s'engage alors... à 40 km/h ! Grâce à ses amis Pam et Rudy venus lui prêter main forte au volant de leur moissonneuse, Harry parvient à stopper le brigand qui n'est autre qu'un vendeur de graines OGM... A partir de 5 ans