Zone de jeûne. Retrouvez la santé et purifiez votre corps en 21 jours

Les hommes ont jeûné depuis le début des temps, mais ils n'ont réalisé les bienfaits de cette pratique (grâce aux avancées de la technologie et de la médecine) que depuis vingt à trente ans. Aujourd'hui encore, nous en apprenons toujours plus sur les bienfaits que le jeûne procure à notre organisme dans son ensemble ainsi qu'à certaines parties du corps, à certains organes, voire même à certaines cellules. Le Dr Don Colbert vous montre comment désintoxiquer votre corps et rajeunir votre esprit. Apprenez à maîtriser le plan de repas sur 21 jours. Profitez des nombreux avantages du jeûne, notamment : - UNE CAPACITE ACCRUE DE PERDRE DU POIDS - UN SYSTEME IMMUNITAIRE RENFORCE - UNE AMELIORATION DES FACULTES INTELLECTUELLES Dans Zone de jeûne, le Dr Colbert vous apporte des informations de pointe afin que vous puissiez réinitialiser votre corps, votre esprit et votre âme.