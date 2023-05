Spider-Man : Spider-Verse : Spider-Men

Deux univers, deux versions de Spider-Man. Dans l'univers Marvel que nous connaissons, Peter Parker a été mordu par une araignée radioactive, devenant le héros coloré adoré des foules. Dans l'univers Ultimate, Peter Parker a fini par périr au combat, et c'est Miles Morales qui a pris la relève. Et ce ne sont pas les deux seuls à porter le nom de Spider-Man dans le multivers ! Les lecteurs attendent ce rendez-vous devenu incontournable à chaque nouvelle sortie de film ou de série télé, alors pour l'arrivée de Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part one) au cinéma, la suite de Spider-Man : New Generation, nous avons vu les choses en grand ! Pas moins de sept albums consacrés aux personnages les plus importants de l'univers de Spider-Man !