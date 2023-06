Enjeux théoriques en syntaxe : interfaces, cognition et linéarité. Coordination et partage syntaxique

Cet ouvrage de recherche a pour but (i) de présenter les développements récents en syntaxe à travers quelques concepts fondamentaux ainsi que les débats récents associés à ce domaine de recherche en Sciences du Langage, et (ii) d'illustrer ces fondements et ces débats à partir d'une étude scientifique détaillée des cas de coordination non-canonique à travers les langues, autrement appelés coordinations elliptiques ou encore cas de partage syntaxique. Le manuscrit s'organise en 3 chapitres distincts et complémentaires. Le chapitre 1 introduit, à partir des propriétés grammaticales diverses (négation et polarité, dépendances à distance, pronoms,...) les concepts fondamentaux de la syntaxe applicables à différents modèles théoriques, et présente 3 débats théoriques récents : (i) le rôle de la syntaxe dans la modélisation de la compétence grammaticale (interfaces avec la syntaxe), (ii) la conception du lien entre structure/hiérarchie et linéarité/temporalité, et (iii) l'articulation entre approche formelle et approche cognitive, avec une présentation des liens récents entre approche générative et biolinguistique, d'une part, et approche (néo-)saussurienne et connexionnisme, d'autre part. Les chapitres 2 et 3 viennent illustrer ces concepts fondamentaux et ces débats à partir de l'étude de la coordination et du partage syntaxique à travers les langues. Ce type de constructions soulève actuellement de nombreuses questions d'analyse grammaticale, dont les réponses apparaissent à la lumière des débats et des développements récents introduits dans le chapitre 1.