De sang et d'acier

A L'AUBE DE LA GUERRE FROIDE, OPPENHEIMER VA DEVOIR FAIRE UN CHOIX. Juin 1948. L'administration militaire soviétique entame le blocus de Berlin-Ouest. Américains, Français et Britanniques mettent en place un pont aérien pour approvisionner les trois secteurs de la ville dont ils ont la charge. Dans ce climat de guerre froide naissante, des corps mutilés sont retrouvés à différents endroits de la ville. Chargé de l'affaire, le commissaire Oppenheimer comprend rapidement qu'il fait face à un tueur en série. Alors qu'il se voit lui-même forcé de choisir entre Est et Ouest, les crimes se multiplient et l'enquête piétine dans un imbroglio bureaucratique provoqué par la coexistence de deux polices rivales. Mais bientôt, Oppenheimer fait une découverte inattendue concernant l'assassin... Un polar riche et passionnant au tournant de l'histoire et de la vie du commissaire Oppenheimer.