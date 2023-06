Maux Libres

Ce livre est une témoignage. Il combine un carnet de vie, outil/journal utilisé dans les unités mères-bébé, une narration intime et personnelle de l'actuel et du passé de l'auteure/maman, et un travail d'iconographie, de mise en page, réalisé par l'auteure elle-même qui rend magnifiquement compte des effets de vide, de confusion, de répétition, ressentis au cours de son parcours. Le titre aurait pu être "Mon fils, voici l'histoire qui m'a fait devenir la mère que je suis". Le livre rend compte aussi du travail personnel effectué avec l'équipe. On comprend l'utilisation d'une dialectique utilisant l'image ou la vidéo quand le langage ne semble plus faire sens. La conception graphique du livre avec cette mise en pages associant des codes couleurs, l'iconographie, les dessins permettent de ressentir les effets de sidération et de perplexité qui émaillent la trajectoire intime de l'auteure. Enfin des mots reviennent souvent : pause, malheur, mouvement, parler, liberté ; des maux aussi : peur, mourir, danger, honte ; tous nous éclairent sur la puissance de l'impasse dépressive.