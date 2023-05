Sous la neige

Gabin admirait la série de tableaux sur les murs de son appartement, en agitant une boule à neige. Il se tourna vers son ami Antoine : Maman avait raison : on cherche les ennuis et on les trouve. Oui, mais quelle histoire, quelle aventure ! C'est pas tous les jours qu'on rencontre une astrophysicienne qui vit dans une boîte de bouquiniste sur les bords de Seine, une galeriste toxique et déterminée, un peintre de génie, un collectionneur russe prêt à tout pour monter une collection de tableaux à Vladivostok, un détective privé spécialisé dans les enquêtes matrimoniales, un fabricant de boules à neige et une polythéiste grecque qui répand les cendres de sa compagne sur tous les courts de tennis du grand chelem... J'adore.