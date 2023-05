L'Eléphante qui cherchait la pluie

Tani la vieille éléphante d'Afrique conduit le groupe. Il n'a pas plu depuis longtemps, il leur faut absolument trouver de l'eau. C'est elle qui mène la recherche, qui sait, guide, maintient la cohésion de la harde durant leur long périple. Pendant des jours et des semaines, ils avanceront bravant les dangers : la soif bien sûr, la fatigue, les bergers qui défendent leurs cultures, les blessures, les carnassiers ... Dans cette histoire naturaliste racontée avec empathie par Michel Piquemal, on découvre l'extraordinaire vie des éléphants, le rôle des matriarches, leurs savoirs, leur ténacité. Alex Godard excelle dans ces scènes de nature : il rend sensible et proche le comportement des éléphants, peint leur peau ridée, chargée de poussière, et dévoile les paysages grandioses jusqu'à l'arrivée au pied du Kilimandjaro. A partir de 6 ans.