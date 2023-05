BFF Best Friends Forever! Tome 8 : Coeurs brisés

L'ambiance n'a jamais été si tendue entre les BFF. Bien décidée à se racheter auprès de sa BFF, Emilie est prête à TOUT pour se faire pardonner. Et ce ne sont pas les idées qui manquent ! Malheureusement, la position de Charlotte est claire à ce sujet : jamais elle ne passera l'éponge ! Au fil des jours, Emilie devra donc composer avec une amie en colère, des déclarations d'amour et quelques malentendus embarrassants. Dans le coeur de Charlotte, la tempête gronde. Elle ne veut plus entendre parler d'Emilie. Elle refuse...