Cela fait des années que Becca Hart ne croit plus au grand amour. Elle n'a que dix-sept ans mais pour elle, c'est sûr, ça n'existe que dans les livres et toute passion durable est vouée à l'échec. A l'image du brusque départ de son père, brisant sa famille des années auparavant. Sur le papier, Brett Wells a tout pour lui et ne devrait avoir aucun problème à trouver quelqu'un avec qui sortir. Sauf qu'il doit se concentrer sur sa carrière sportive et que, malgré sa popularité au lycée, Brett se retrouve très souvent seul et sous pression. Tout bascule le jour où, pour qu'on la laisse tranquille, Becca prétend avoir un copain, sans se douter que Brett l'a entendue, et qu'il va lui proposer d'être son ''fake-date''... Mais agir comme un couple parfait est loin d'être évident, surtout quand on ignore tout de l'autre. Leur histoire se passera-t-elle comme dans les livres ?