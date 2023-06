Un été de feu

Jacques est pompier à Marseille, son quotidien oscille entre des plongées régulières au coeur de drames humains et une vie de couple qui lui échappe. Sa rencontre avec Lily lors d'une intervention de routine dans les Quartiers Nord va marquer un premier arrêt sur image : cette enfant maltraitée, il en est certain, est reliée à lui. Lily, quant à elle, est sûre d'avoir trouvé ce père qui lui manquait. Le lien qui se tisse entre eux lance Jacques sur les traces de son propre vécu ? ; sur un mode initiatique, il doit en passer par la reconstitution, périlleuse, mais nécessaire, d'une mémoire longtemps refoulée. S'ouvre aussi une voie vers la paternité : devenir un père pour Lily, tout comme pour son enfant à naître, au-delà de cette difficile quête de soi... Cette difficulté d'être semble partagée par tous les protagonistes : Jacques bien sûr, ou encore Salomé, sa compagne qui se heurte souvent à ses silences. Mais aussi son chef implacable aux profondes blessures, ses compagnons de caserne confrontés chaque jour à l'impensable, la jeune recrue gay qui chamboule l'idée toute préconçue que ces derniers se font de la masculinité... Et tous ces autres personnages qui jalonnent l'itinéraire de Jacques, ces accidentés de la vie qu'il faut secourir, quitte à y laisser une part de soi. C'est finalement l'humain, avec ses plaies les plus apparentes autant que ses blessures insondables, que l'on donne à observer ici, caméra sur l'épaule. La vue passe de l'action enfiévrée des interventions au retour au quotidien du personnage principal, on s'enfonce tour à tour avec lui dans le doute et dans l'espoir au gré d'un étrange jeu d'ombres et de lumières, on le suit encore dans ses déambulations au coeur d'une Marseille aux mille visages, en quête d'un on-ne-sait-quoi, à rechercher sans cesse, frénétiquement, pour, enfin, parvenir à être.