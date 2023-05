Le manifeste de la fronde

Cet essai s'adresse à la jeunesse principalement, mais saura aussi satisfaire un public plus mûr. En peu de pages y sont traités de nombreux aspects de la vie, pour recentrer les problèmes au niveau de l'individu, dont l'élan vital serait impulsé entre autres par la lecture, notamment des textes sacrés. Souhaitant aussi réhabiliter l'Ancien testament, cet ouvrage y prendra ses sources pour montrer son efficacité, le tout toujours avec tact et justesse. Point par point, pas à pas, l'auteur nous livre là un texte sourcé et fluide. Ayant écumé les aléas de la vie avec cette ardente envie d'exposer sa vision des choses de manière fine et intelligible, il a décidé de prendre les choses en main et d'écrire le livre du réveil qui manquait cruellement en ces temps de disette spirituelle. Plongez pour moins d'une heure en eaux profondes, vous ne le regretterez pas ! Victor-Gabriel Alcocer a 27 ans. S'étant fait lecteur sur le tard, il a compensé cela par un appétit littéraire vorace, animé d'une foi à toute épreuve, et a également une formation dans le cinéma.