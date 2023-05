Le réseau Comète. La ligne d'évasion des pilotes alliés

Des centaines de résistants de " l'armée des ombres ", discrets, silencieux, un " ordre de la nuit " fait de petites mains, qui hébergent, qui convoient, qui ravitaillent et sans lesquels rien n'aurait été possible. Des centaines de résistants de "l'armée des ombres" , discrets, silencieux, organisent le plus grand réseau d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but : conduire des aviateurs de Belgique jusqu'au Pays-Basque, en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy et les garde-frontières franquistes. Voici l'histoire d'une montagne indomptable, d'une comète qui traversait la France en déchirant la nuit de l'occupation, l'histoire d'hommes et de femmes rebelles dont la liberté guidait les pas, un "ordre de la nuit" sans lequel rien n'aurait été possible.