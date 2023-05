Agenda scolaire licornes. Edition 2023-2024

Les licornes t'accompagnent durant toute l'année scolaire ! Un joli agenda avec une page par jour pour noter tes devoirs et une surprise à découvrir par jour : une citation, une illustration, un coloriage, une recette ou un DIY... Et aussi toutes les pages indispensables : - 1 emploi du temps ; - 1 calendrier ; - 1 répertoire pour pouvoir toujours joindre tes copines ; - 1 page copines et 1 page copains ; - des cartes de géographie. En bonus : des stickers et ton marque-page en forme de licorne.