L'histoire complète de la nouveauté Disney : Elémentaire dans un album spécialement conçu pour les jeunes lecteurs ! - Un format de lecture et des textes adaptés aux jeunes lecteurs. - Une maquette dynamique avec des images issues du film. Dès 7 ans. L'histoire : Flam, une Flamboyante, et sa famille vivent a Element City. Un jour, elle déclenche une inondation dans le magasin de son pe re. Elle fait alors la connaissance de Flack, un Aquatique, et le convainc de l'aider a réparer ses erreurs. Lors de leur quête, peu a peu, une amitié se tisse et va tout changer.