Environnement archéologique d'une tombe à char. Le site des Pleines à Orval (Manche) à la fin de l'âge du Fer

La création du contournement routier de l'agglomération de Coutances a été l'occasion de lever partiellement le voile sur le passé gaulois de ce secteur du Cotentin. Deux sites, Bricqueville-la-Blouette "La Roguerie" et Orval "Les Pleines" , ont plus particulièrement été documentés à cette occasion. Pour des raisons différentes, ces deux gisements éclairent sous un nouveau jour l'âge du Fer régional. C'est la découverte d'une tombe à char du début de La Tène moyenne qui retient l'attention. Mise au jour en marge d'un habitat enclos, cette structure particulièrement riche en mobilier métallique constitue à ce jour l'exemplaire le plus occidental de ce type de sépulture. Mais en dehors de cette tombe, le site d'Orval a également permis l'approche d'un puits dont le fond toujours gorgé d'eau a livré un bel assemblage de la période augusto-tibérienne. Parmi les vestiges qui y ont été rencontrés, un seau, au mode d'assemblage particulièrement élaboré, mérite une attention toute particulière. Mais au-delà de ces deux sites, la compilation des données acquises sur le tracé du contournement de Coutances et de celles, anciennes le plus souvent, disponibles sur la ville elle-même, permet d'entrevoir la mise en place du paysage de ce secteur, depuis son origine jusqu'au plein développement de l'aire urbaine de Coutances/Cosedia.