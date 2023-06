Éden, Libération Livre 3

L'heure de la libération approche, mais malgré les initiations que les Douze ont traversées, de nombreuses épreuves sont à leur porte. La reine des Apophis n'a pas l'intention de perdre la mainmise sur l'humanité, et son plan se déploie comme une toile tentaculaire. Heureusement, Aurora et ses camarades n'ont pas dit leur dernier mot, et comme les Guides le leur avaient annoncé, plusieurs alliés se joignent à eux dans ce mouvement pour la libération. Afin d'accomplir leur mandat, les Douze se déploient sur le terrain, mais en cette fin de cycle, le chaos s'abat sur toute la surface du globe. Face aux nombreux scandales qui éclatent, le peuple se révolte, et tous doivent désormais lutter pour leur survie. Pendant que la noirceur s'intensifie sur Terre, un autre combat fait rage entre Lilith et les forces évolutives. L'issue n'a jamais été aussi incertaine : Hannah n'est pas la seule à faire preuve d'ingéniosité, et les Anciens se préparent à riposter. Est-ce que l'aide apportée par Sophïa sera suffisante pour que les Douze puissent enfin rentrer à Eden ? Les forces du Mal les plus abyssales ne peuvent oublier que les forces du Bien n'ont ni début, ni fin... Biographie : Après avoir terminé l'écriture de sa saga Flamme Jumelle, Virginie entame une nouvelle saga pour partager les prises de conscience faites en chemin. Eden vous entraînera à pousser votre réflexion plus loin quant à cet univers dans lequel nous évoluons. Etes-vous prêts à vous ouvrir à l'impossible ?