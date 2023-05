Kenendy Rain. Tome 2. Le chant du sang

Hôtel Rain, seule zone neutre au monde. Mais pour combien de temps ? Cet hôtel, maintenant, c'est le mien. Mes parents ont été assassinés, et me l'ont légué. Un beau cadeau ? Un cadeau empoisonné, plutôt. Tout le monde est sur les dents : les employés de l'hôtel, les loups-garous et les vampires. Vous savez ce que ça donne, des métamorphes sur les dents ? Moi, oui. Je les côtoie depuis mon enfance, c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie vivre loin d'eux. Mais je dois découvrir qui a tué mes parents. Et pourquoi. Quelqu'un les a trahis. Quelqu'un qui cherche à faire voler en éclats le traité qui protège la zone neutre. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on risque la guerre entre les créatures surnaturelles. Que tout le monde est en danger, y compris les humains, qui ne se doutent de rien. Moi, dans tout ça ? Je suis déterminée à arrêter cette folie et à venger mes parents. Pour ça, je n'ai qu'une solution : interdire l'entrée de l'hôtel aux vampires et aux loups-garous. Comme vous l'imaginez, ils ne sont pas ravis... Dans ce combat, à qui puis-je faire confiance ? Ma raison me hurle : à personne. Mon coeur, lui, n'est pas de cet avis. Il bat pour Blake, un loup-garou charismatique et exaspérant, qui n'a qu'une idée en tête, me séduire. Et me protéger. Je veux des réponses, et je les aurai. A n'importe quel prix.