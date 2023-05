Le règne de la quantité et les signes des temps

Titre majeur de René Guénon, avec " La crise du monde moderne " , cet ouvrage expose et dénonce clairement le matérialisme, le règne de l'argent, l'effacement de l'identité de toutes choses au nom de la quantité, des statistiques, de cette course en avant perpétuelle où les valeurs profondes sont oubliées et où la perte de sens amène la perdition de l'âme dans des dédales sombres. C'est le Kali Yuga. Erreurs, errances et mensonges du monde moderne sont analysés et disséqués, à la lumière de principes métaphysiques d'une rare rigueur. Ecrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce texte est et reste visionnaire, presque un siècle plus tard. Auteur français de 27 ouvrages (dont 10 recueils d'articles à titre posthume), René Guénon est une figure hors-norme de la spiritualité et de l'ésotérisme du XXe siècle. Né le 15 novembre 1886 à Blois (France), dans une famille catholique, et mort musulman (soufi) le 7 janvier 1951 au Caire, en Egypte, il poursuivra toute sa vie la quête de la Connaissance, la métaphysique traditionnelle, et dénoncera les errements des sciences occultes et la rupture de l'Occident avec la vie spirituelle authentique. Il collaborera à de nombreuses publications consacrées à ces thèmes, et particulièrement, dès 1925, à la revue Le Voile d'Isis (renommée ensuite Etudes traditionnelles).