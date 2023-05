Toujours plus vite ? Logistique et capitalisme dans l'Afrique minière. Zambie / RD Congo

L'essor des véhicules électriques et la promotion des énergies dites renouvelables en Europe ne peuvent se faire sans certains métaux précieux. Pour comprendre comment les minerais arrivent jusqu'à nos appareils du quotidien, Hélène Blaszkiewicz nous emmène le long des routes de la Zambie et de la République démocratique du Congo à la rencontre de toutes les "petites mains" de la logistique chargées de la bonne circulation des marchandises. Agents en douane, transporteurs, fonctionnaires, gestionnaires d'entrepôts, mécaniciens... contribuent par leur action quotidienne à mettre les marchandises en mouvement. Analysant l'industrie logistique africaine de l'intérieur, l'autrice décortique les valeurs (vitesse, fluidité, flexibilité) qui soutiennent les flux commerciaux internationaux et précèdent au financement des infrastructures sur lesquelles ils reposent. Elle remet également au centre de l'analyse les marges de manoeuvre des Etats africains, trop souvent décrits par leur passivité dans l'organisation du commerce mondial. Cet ouvrage nous rappelle l'importance de terrains méconnus et lointains pour notre vie quotidienne. Il invite à penser le rôle fondamental, bien que discret, de ceux et celles qui travaillent pour que se réalise l'utopie d'un commerce sans heurts. Il met en lumière les liens inattendus que fait naître la mondialisation, révélateurs des relations inégales liées au capitalisme, et l'importance de les réinventer.