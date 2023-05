Mathématiques CE1 Totem. Mémo

Découvrez le Mémo Totem CE1 : un référentiel de mathématiques inédit ! Tous les savoirs de l'année réunis et adaptés aux apprentis lecteurs. La méthode TOTEM, organisée par domaines, propose des leçons explicites et pas à pas pour comprendre, mémoriser et savoir-faire, ainsi que de nombreux exercices d'entrainement. Le Mémo à spirale (96 pages) est un référentiel simple et visuel de toutes les étapes d'apprentissage et leçons de l'année. Adapté aux apprentis lecteurs et destiné à une utilisation fréquente et durable, il permet de retrouver facilement les savoirs et savoir-faire appris ou à apprendre. Les leçons, visuelles, courtes et très claires, permettent de modéliser les stratégies et de retrouver les savoirs à apprendre. Véritable compagnon référentiel de l'enfant, il permet aussi de faire le lien école-maison. Les outils de la méthode : Deux cahiers d'exercices (Nombres et calculs, résolution de problèmes + Espace et géométrie, grandeurs et mesures), sans perturbateurs visuels et aux consignes récurrentes pour s'entrainer toute l'année et installer durablement les savoir-faire + 4 planches prédécoupées. Un mémo à spirale, référentiel simple et visuel des étapes d'apprentissage et leçons de l'année, adapté aux apprentis lecteurs et destiné à une utilisation fréquente et durable pour retrouver les savoirs et savoir-faire appris ou à apprendre. Le cahier journal de l'enseignant. e exhaustif et détaillé (objectifs, progression, activités collectives, de manipulation...) avec des ressources numériques à télécharger dont des diaporamas qui explicitent les méthodologies. Boite de matériel mathématique CP-CE1 pour manipuler dans tous les domaines (cubes emboitables, cartons de loto, frise numérique collective, mètres rubans, toise, etc.). Sur le site compagnon totem-mathematiques. editions-retz. com : En téléchargement GRATUIT pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves : Les manuels numériques enseignant : mémo et cahiers avec les corrigés Le cahier journal de l'enseignant. e complet Des ressources complémentaires : affichages collectifs, matériel à imprimer...