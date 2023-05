Aimée est de retour à Cleveland après trois années d'absence. Cleveland, la ville où elle a vécu heureuse en famille d'accueil. Mais tout a changé, elle n'est plus la même. Oubliée, la jeune lycéenne insouciante et souriante. Elle ne veut qu'une chose : être invisible. Ne pas attirer l'attention. Surtout pas celle des hommes. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Liam. Liam sait ce qu'il veut. Personne ne lui dicte sa conduite. Sûr de lui, arrogant, et diablement canon, cet étudiant est engagé dans des combats de boxe illégaux. Les relations sérieuses ? Ce n'est pas pour lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre Aimée. Elle est brisée et veut rester invisible. Il aime être sous les feux de la rampe, mais a une part d'ombre. Tous deux cachent de lourds secrets. Sauront-ils se faire confiance et se construire un avenir ?