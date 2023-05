Les enquêtes de Perséphone Tome 4 : Juillet empoisonné, vive les mariés !

Phèdre se marie ! Perséphone met tout son coeur dans la préparation du mariage de sa soeur aînée. Une semaine avant le grand jour, les préparatifs commencent dans un vaste domaine près de Leucate, au bord de la méditerranée, dans l'Aude. Perséphone a tout prévu. Tout, sauf l'arrivée inopinée d'Adalric, qu'elle n'a pas revu depuis plus d'un an ! Pas le temps d'y penser, car au même moment, une lettre de menace vient compromettre le mariage ! Pour couronner le tout, la soirée d'enterrement de vie de jeune fille de Phèdre est perturbée par un fâcheux quiproquo entre les chanteurs qui s'achève par un drame : l'un des convives sombre dans le coma, terrassé par un mal étrange ! Accident ou tentative de meurtre ? Y'a-t-il un lien avec la lettre de menace ? Aidée par Adalric et la lieutenante Carmes, la curieuse et gourmande Perséphone va tenter de réunir les pièces d'un puzzle complexe, qui lèvera le voile sur des secrets aussi surprenants qu'inattendus. Cette quatrième enquête, entre débâcle, révélations, humour et suspense, va vous en faire voir de toutes les couleurs !