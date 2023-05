Madison Kate Tome 3 : Illusion

"Tu seras toujours à moi". La dernière provocation de mon harceleur m'a rappelé que je n'étais rien de plus que la propriété de mon père, des Faucheurs, et d'Archer D'Ath. Même de Kody et de Steele. La Princesse Danvers est le prix. Sa femme. La femme d'Archer D'Ath. Je les hais. Ils m'ont menti. Encore et encore. Je savais qu'ils mentaient, et je me déteste pour avoir laissé cela se produire. Pour avoir cru aux relations factices que j'aurais tant voulu réelles. Faux. Tout est absolument faux. Mon harceleur refuse de me lâcher. Aucun d'entre eux ne le fera. Archer et ses hommes pensent qu'ils peuvent me contrôler. Mon harceleur souhaite faire de moi sa possession. Je ne suis pas une idiote, j'ai conscience que mes nouveaux alliés se servent de moi, eux aussi. Ca me va. Je vais me servir d'eux, tous autant qu'ils sont. Je vais me servir d'eux pour reprendre ce qui est à moi. Ma vie. Ma liberté. Mon nom. Madison Kate Danvers n'appartient à personne. #ReverseHarem #EnemiesToLovers #MF #Vengeance #Gang #Sexy