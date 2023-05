Histoire de la Mission Timothée. Les jours des petits commencements (1972-1986)

La Mission Timothée tient une place à part au sein de la "nouvelle France protestante" du XXIe siècle. Née en Cévennes dans les seventies, elle s'organise autour d'une communauté et d'une maison qui accueille, en particulier, marginaux et jeunes en difficulté. Elle demeure pourtant méconnue. L'auteur situe ici les premiers développements de la Mission Timothée dans le contexte de crise des années 1960-1980. Entre histoire religieuse et histoire sociale, il en analyse les spécificités : accompagnement pastoral, fraternité et aide aux toxicomanes sur fond de démocratisation de l'usage des drogues ; vie de famille et morale sexuelle en un temps de libération des moeurs, création de cantiques face à l'essor du "rock chrétien" ; force de témoignage dans une société de plus en plus sécularisée. Dans ce récit très documenté, une histoire inédite se dessine, qui est aussi une histoire autre du protestantisme évangélique contemporain.