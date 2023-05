Lizzie Grace Tome 2 : Les cloches de l'enfer

Quand la cloche de l'église sonne trois fois au milieu de la nuit, le mal arrive... Lizzie Grace et Belle Kent, sa familière qui est aussi une sorcière, vivent et travaillent dans la réserve des loups-garous de Faelan, réserve qui a banni l'usage de la magie à l'intérieur de ses frontières. Bien qu'elles aient leurs soutiens - comprenant le patrouilleur Aiden O'Connor, qui détestait autrefois tout ce qui a un rapport avec la sorcellerie -, Lizzie et Belle font à présent face à une possible expulsion. Mais la réserve de Faelan est un endroit gorgé de magie sauvage qui, quand on la laisse sans protection, exerce rapidement une attraction sur ceux qui empruntent des chemins obscurs. Alors que Noël approche, un nouveau mal s'installe en ville. Une chose néfaste qui se nourrit des âmes des vivants et redonne vie à la chair des défunts. Alors que le nombre de victimes grimpe et que la piste d'indices les mène à la porte de la vampiresse locale, Lizzie, Belle et Aiden doivent retrouver le meurtrier avant que la mort ne vienne les prendre. Mais la plus grande menace pourrait être ce sorcier qui voit à travers le voile des mensonges que Lizzie a minutieusement élaborés et soupçonne la vérité sur son identité... #UrbanFantasy #Loups-garous #Vampires #Magie #Sorcière