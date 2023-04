Féminitude. Une exploration des mystères de notre être intérieur

Un best-seller de la féminité sacrée dans un format pratique pour sa 3e édition ! Un livre qui réveillera votre authenticité grâce aux sages conseils de Monique Grande, accompagné de ses 55 cartes illustrées par Myrrha. Le côté féminin de l'être humain, souvent en retrait, ne demande qu'à s'épanouir. Connaître, sentir et vivre sa nature féminine, c'est se donner la possibilité de se créer et de créer. C'est aussi habiter avec conscience le véritable héritage de valeurs qui peuvent contribuer à plus d'amour et de sagesse dans le monde. Féminitude nous invite à parcourir le monde souterrain du féminin, afin de mieux utiliser notre capacité de transformation et notre potentiel de réalisation. Il nous permet de découvrir notre temple intérieur pour y installer l'écoute, la profondeur, le respect, l'intuition, la puissance, la sensibilité, la compassion, la sensualité, l'ouverture du coeur, et tout ce qui respire la féminitude. Les cartes illustrent les différentes facettes de la psyché féminine et sont de merveilleux indices pour en faire émerger les qualités. Il s'agit de tirer une ou plusieurs cartes, d'observer leurs caractéristiques, et de se reporter au texte du livre qui en donne la signification. Parmi les cartes, vous retrouvez : "La Renarde" , "La Chasseresse" , "L'Accueillante" , "La Séductrice" , "La Sorcière" , "La Tisseuse" , "La Lumineuse" ... L'équilibre masculin / féminin est alors vécu comme un grand réservoir d'énergie où se côtoient courage, détermination, calme, paix, et sentiment d'unité.