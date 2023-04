Les mille visages de la Venise du dragon

Dans un futur plus ou moins proche, Venise a largué les amarres et vogue sur la Méditerranée. Les Vénitiens portent désormais tous des Masques car il est indécent et vulgaire de montrer son visage. Chaque Masque est unique et possède une personnalité prédéfinie que le porteur se doit d'endosser et de représenter dignement. Fénéla, servante vieillissante, trouve un matin sa maîtresse morte dans sa salle de bains. Elle ose alors échanger leurs rôles. Elle va vivre la vie du Masque Mercille, rongée par la peur qu'on découvre son imposture. Elle devra se couler dans la personnalité retorse de Mercille, redoutable négociante en textiles, mais également tisseuse d'intrigues amoureuses qu'elle adore bâtir pour mieux les détruire ensuite.