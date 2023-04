Varzy. Son histoire, ses monuments, ses célébrités, Edition 2023

Des caves ont été comblées pour servir de fondation à une nouvelle construction... laquelle ? Un nom de famille très connu : Colbert marque le passé... mais comment ? Ces anecdotes et d'autres vous font découvrir l'histoire de Varzy, commune de la Nièvre, liée à son château épiscopal. L'auteur Emile Boisseau, enfant du pays, vous immerge via 3 aspects : l'histoire (avec en trame l'histoire de l'évêché), les monuments et les célébrités. Une reproduction dépliable en 2 ventaux de presque 1/2 mètre ! est intégrée pour ouvrir le tableau comme si vous l'aviez devant vous, une nouvelle expérience de lecture. A propos de la collection " Les rééditions historiques " Comment les auteurs des siècles passés décrivez-t-ils leur région ? En silence, les années font disparaitre à petit feu certains écrits. Notre collection met à l'honneur les livres anciens méconnus. Plongez dans cette collection du xxie siècle avec une typographie moderne, facile à lire, homogène entre les ouvrages tout en respectant le texte original. Grâce à cette collection vous voyagerez dans des oeuvres traitant de l'histoire, des villages, des monuments, du patrimoine... où chaque livre vous amène dans une ou plusieurs régions de France.