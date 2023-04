Mes promenades à Versailles et dans ses environs

Qui osa répondre : "Non, c'est not' chat " au roi Soleil s'étonnant de l'ouvrage présenté et demandant : " Quoi ! c'est vous qui avez fait cela ? " Réponse irrévérencieuse mais quelle a été la réaction du roi ? Vous prendrez place à bord de 4 excursions à Versailles et ses alentours, en passant par Saint-Cloud, Sèvres, Meudon, Jouy-en-Josas... Vous serez plongé dans l'histoire, les monuments, leur construction, les personnes et les anecdotes historiques recueillies par l'auteur. Les 31 gravures égayeront votre voyage et vous profiterez d'une nouvelle expérience de lecture avec les 2 cartes dépliables.