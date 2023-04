Coffret L'attrape-temps. 84 occasions de perdre son temps pour en gagner

Rechargez-vous réellement vos batteries quand vous prenez 5 minutes pour vous ? Parvenez-vous à ponctuer vos journées de moments choisis, où vous vous reconnectez à vos sens et à votre environnement ? Parce qu'elle connaît presque mieux votre cerveau que vous-même, Sylvie Captain-Sass vous invite à faire appel à vos 8 intelligences - corporelle, visuelle, musicale, verbale, naturaliste, logique, interpersonnelle et intrapersonnelle - pour apprendre à perdre du temps pour en gagner. Au travail, à la maison, dans les transports, avec vos collègues, avec vos enfants, ou tout seul, le jeu L'attrape-temps vous invite à retrouver votre capacité d'attention et un engagement de qualité dans la tâche du moment.