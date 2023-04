La dernière période d'activité de Lars Norén est un tournant radical vers une écriture qui creuse les relations humaines jusqu'à l'os, évoquant les adieux et les souvenirs. Dans une déréliction du temps et de l'espace, les personnages de ses dernières pièces sont les écrans de projection de la mémoire. Norén, dans la lignée d'Ibsen et de Bergman, fait surgir les fantômes parmi les vivants. Solitaire, dernier texte qui rappelle Les Aveugles de Maeterlinck, nous présente dix personnages sans noms qui cherchent la raison de leur présence ensemble, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Plongés dans l'obscurité, presque invisibles les uns aux autres, ils évoquent ensemble leurs êtres chers, les personnes qu'ils attendent, remontant le fil de la vie - voulant malgré tout donner un sens à l'absurde. Dans Poussière, pièce créée à la Comédie-Française en 2018, onze vacanciers se retrouvent dans un hôtel de bord de mer. Chaque année, ils se côtoient sans apprendre à se connaître et passent ensemble une semaine ou deux, sans réel plaisir. Maintenant âgés, dans cet espace d'habitudes, le langage s'effondre en même temps que la vie ; le temps n'est plus linéaire, il devient mémoire. Que reste-t-il, quels sont les visages, les souvenirs, les émotions encore présents ? Loin du tumulte et de l'agitation passée, la vie trouve sa raison d'être et accoste avec une majestueuse sérénité, comme enfin parvenue dans l'au-delà.