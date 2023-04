Elles s'aimaient très très fort [EDITION EN GROS CARACTERES

Nadia, jeune maman de 3 enfants, rentre tranquillement chez elle en cette fin d'après-midi d'avril 2018. Elle vient d'aller chercher ses petites filles, Lila et Adélaïde, à l'école. Isaac, 1 mois, babille tranquillement. Soudain c'est le drame. Un homme d'affaire, multirécidiviste, perd le contrôle de son véhicule et percute violemment la voiture familiale. Nadia est blessée, Lila décède sous le choc, Adélaïde le lendemain. Avec pudeur, Nadia, nous livre ici un témoignage bouleversant et digne.