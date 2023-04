Silica. Tome 1, Renaissance

Le passé, c'est le passé, et Blaire est bien décidée à le laisser derrière elle. Et quoi de mieux pour ça que de profiter de la nouvelle loi de cohabitation et de s'installer à Silica, un village de métamorphes ? Radical ? Peut-être... Une folie ? Sans doute... Mais aux grands maux, les grands remèdes. Changer d'environnement pour tout recommencer est ce qu'il lui faut. Ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que Ryan Kane, l'alpha du village, serait son voisin. Ce loup-garou à l'aura dévastatrice et à la froideur aussi glaçante que la banquise la rend folle. Et elle n'a surtout pas prévu les disparitions inquiétantes de créatures surnaturelles... Elle voulait une petite vie tranquille, loin de l'absurdité de la vie humaine. Raté ! Ni une ni deux, Blaire se retrousse les manches et part enquêter. Au risque de perdre la vie. Si vous entrez dans la communauté de SILICA, vous pourriez bien ne jamais en ressortir !