Azulia. Le message de l'horizon

En 2050, Elanora est envoyée en tant qu'espionne sur un navire des Grands Pays, lors de leur guerre contre les Etats-Unis. Son but ? Obtenir un maximum d'informations pour que son pays, la Roumanie, puisse y participer et étendre ses terres sous des latitudes plus propices à l'agriculture. C'est le seul moyen de garantir leur survie pour la prochaine décennie. Elle embarque alors à bord de l'Olimpia, où l'on la nomme responsable de Francesca, une jeune adolescente. Mais le changement climatique ne fait pas que semer du sable et des cendres. Une tempête monstrueuse coupe la route du bateau, qui fait naufrage. Elanora et Francesca échouent alors dans une poche d'air sous les Etats-Unis, où elles découvrent une population autarcique et ses croyances contradictoires. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Entre ceux qui désirent leur aide et ceux qui souhaitent leur mort, les deux femmes pourront-elles rentrer indemnes ?