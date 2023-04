Best Temptation, Rose Redemption

Une bête damnée pour sa cruauté, une journaliste en quête de vérité. Julia, journaliste pour un journal de science-fiction, vient de recevoir deux photos étranges. Sur les clichés, une seule et même personne, mais à deux époques différentes et très éloignées. Impossible ? Julia veut en avoir le coeur net. C'est sûr, ça fera un très bon sujet d'article ! Sans hésiter, elle embarque pour une petite île des côtes bretonnes, où vit le mystérieux et ténébreux Emett Valsarad. Très vite, elle comprend que les murs du château cachent bien des secrets, tout comme son propriétaire à l'aura magnétique et dangereuse. Qui est-il vraiment ? Et pourquoi fait-il en sorte de prolonger son séjour ? Julia ne le sait pas, mais en posant un pied sur cette île, elle s'est jetée tout droit dans la gueule de la bête... Qu'y a-t-il de plus ravageur qu'une vengeance qui couve depuis des centaines d'années ? Vous avez aimé la Belle et la bête, alors vous allez adorer Beast Tempation, Rose Redemption !