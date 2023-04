Endométriose. Prendre le dessus sur la maladie !

Dans cet ouvrage, Bertille Flory, atteinte d'endométriose profonde et digestive, vous livre un témoignage clé pour accepter, comprendre et agir sur la maladie. Grâce à une approche holistique riche d'expérimentations personnelles et fondée sur des recherches scientifiques, elle partage avec vous sa voie multidisciplinaire qui lui a permis de trouver ses propres solutions et son propre équilibre. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun symptôme, ses lésions régressent et elle est maman de trois garçons. Dans un langage clair et à la portée de tous, l'autrice, véritable patiente experte, partage avec vous le fruit de plusieurs années de recherches personnelles qui lui ont permis de mieux cerner la réalité de cette maladie complexe et systémique : ses mécanismes, ses implications pour le corps et l'impact des émotions sur les symptômes ressentis et son évolution. Passionnée par les méthodes de soin naturelles et par la capacité que nous avons d'agir sur notre santé grâce à notre force de résilience, convaincue qu'à chaque problème il y a une solution, Bertille aime plus que tout soutenir les femmes et les aider à trouver leur propre chemin pour prendre le dessus sur la maladie et retrouver la sérénité au quotidien.