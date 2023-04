Trafic au royaume de Siam

Alors qu'ils séjournent sans leurs parents (mais avec leur ami policier) dans le nord sauvage de l'ancien royaume de Siam, aujourd'hui la Thaïlande, les 4 jeunes collégiens sont fascinés par les beaux éléphants blancs, joyaux de la culture locale. Le pays est magnifique et la jungle impénétrable, mystérieuse... Mais ceux que l'on connaît sous le nom des 4sets, pour leurs intrépides aventures policières de la Floride à l'Ecosse, se retrouvent soudain embarqués dans un trafic international d'animaux. Deux pauvres éléphanteaux, qui les ont quasiment adoptés, sont menacés. Et le fond politique local les interpelle aussi, quand ils découvrent les traditions de tribus oubliées, et souvent persécutées, dans les montagnes de ce mythique Triangle d'or, à la frontière entre le Laos et la Birmanie.