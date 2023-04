Balcon de sorcière. Au fil des saisons et des sabbats

Vous n'avez pas de petit carré de verdure, mais vous souhaitez quand même vous lancer votre mini-jardin de sorcière sur votre balcon ou votre terrasse ? Dans cet ouvrage, Caroline Chermeux vous guide pas à pas dans la mise en place de votre projet pour le réfléchir de A à Z et le réussir du premier coup ! Légumes de saison, plantes médicinales ou végétaux idéaux pour votre pratique sorcière, retrouvez plus de 20 fiches pratiques pour jardiner au fil de l'année et des sabbats !