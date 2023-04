Une histoire du Moyen-Orient. De 395 à nos jours

Histoire du Moyen-Orient Berceau des trois monothéismes, terre de conflits confessionnels et d'obsessions identitaires, le Moyen-Orient tend à déchaîner les passions, quand il ne suscite pas la résignation devant la répétition du malheur. Pour désamorcer une telle charge symbolique, Jean-Pierre Filiu adopte une démarche résolument laïque, éclairant d'un jour nouveau un millénaire et demi d'histoire de la région, à partir de la fondation, en 395, de l'Empire romain d'Orient. Première synthèse sur une aussi longue durée de l'histoire de ce "milieu des mondes" , ce livre éclaire le cynisme avec lequel dictateurs et jihadistes défigurent le passé pour légitimer leur barbarie. Il vise à rendre directement accessibles l'héritage et les enjeux du Moyen-Orient. Il se conclut par une analyse de la place et des ambitions de la France dans cette région. Car cette histoire est également la nôtre, aujourd'hui peut-être plus que jamais. Jean-Pierre Filiu Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, Paris. Ses livres, régulièrement primés en France et à l'étranger, ont été publiés dans plus de quinze langues.