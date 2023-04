Organiseur familial édition belge. Edition 2024

Le calendrier préféré des familles version belge ! Retrouvez les éléments phare de notre best-seller : - Une grande double-page par mois avec de grandes cases journalières pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - Un bloc de listes de courses et une ardoise effaçable pour que les membres de la famille puissent noter l'info du jour - Une recettes de cuisine chaque mois - Des pages d'informations pratiques : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes, etc. - 10 aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur au frigo - 1 000 autocollants ludiques - Un stylo-feutre aimanté - Une pochette pour ranger listes, coupons, messages et infos utiles Organiseur sur 16 mois, de septembre 2023 à décembre 2024.