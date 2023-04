Grand atlas des voitures anciennes. Histoire, modèles, performances. Histoire, modèles, performances

Depuis son invention, au début du XIXe siècle, la voiture a connu une évolution impressionnante... et on ne peut plus passionnante. Des premières voitures électriques ou à vapeur de la fin du XIXe siècle aux sportives de légende, en passant par les véhicules haut de gamme, ou encore les petites citadines, cet ouvrage retrace l'évolution de la technique automobile en rendant hommage à toutes ces voitures, anciennes ou plus récentes, qui ont marqué l'Histoire. La Ford T, la DS de Citroën, l'Alfa Romeo Giulietta, la Porsche 911, la Jaguar Type E ou encore les petites Triumph, autant de modèles qui renaissent sous nos yeux, pour notre plus grand plaisir ! Riche de plus de 400 photographies et de nombreux documents originaux, ce Grand Atlas constitue un ouvrage de référence pour tous les amateurs d'automobile.