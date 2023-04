La tentation du tragique. Essai sur la liberté

Ce livre se propose d'analyser le tragique à partir d'oeuvres caractéristiques, d'envisager les conséquences d'un acquiescement, même irréfléchi, à cette vision du monde, puis de se tourner vers l'audace et l'affirmation, malgré tout, de la liberté, en montrant comment l'oeuvre qui recueille le tragique entreprend de mettre au monde l'humain, au lieu de l'anéantir, dans ses complexités, ses douleurs et ses joies, ses profondeurs de silence et de nuit. Ce mystère est à exprimer à nouveau à chaque oeuvre ; par quoi, le dépassement de l'acquiescement au tragique est une manière de retrouver une affirmation vitale. C'est là une leçon ancienne, qui passe l'individu. Le tragique apparaît lorsque la vie de la cité est menacée. Il n'est pas surprenant qu'à l'époque de l'épidémie de peste d'Athènes, conséquence de la guerre du Péloponnèse, voulue par Périclès, Sophocle mette en scène le drame d'Odipe.