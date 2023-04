Mes essentiels de la cuisine végétarienne. 85 recettes simples et gourmandes

Après vous avoir présenté mes "best" dans Essentiel(s), j'ai aujourd'hui à coeur de vous raconter ceux de ma cuisine végétarienne à travers 85 recettes simples, efficaces, accessibles mais toujours gourmandes et à partager sans modération ! Vous découvrirez qu'il n'est pas si difficile de composer des assiettes green pleines de goût, et ce, pour tous les moments de la journée. Vous n'aurez plus qu'à choisir entre petit déjeuner salé ou sucré (oeufs pochés à la sauce hollandaise, granola, buns à la cannelle...), apéritif ou en-cas (tartinade toute verte au brocoli, crackers à l'avoine...), déjeuner sur place ou à emporter, dîner minute ou préparé à l'avance (soupe soba & miso, sandwich aux falafels, salade de brocoli & sauce au curry vert, mapo tofu...). Pour le sucré, pas de dilemme ! Cookies tout chocolat, gâteau à la rose ou encore tartelette au sésame noir, toutes mes recettes se dévorent aussi bien en dessert qu'au goûter ! Ce livre est fait pour les curieux et créatifs qui, comme moi, se tournent vers une cuisine plus responsable, à base de fruits et légumes de saison, de sauces et condiments, de farines et de sucres variés et de céréales de toutes sortes. Si cet ouvrage est l'occasion de végétaliser votre assiette, il vous invite surtout à faire plaisir et vous faire plaisir, tout en revenant à l'Essentiel : le bon goût des choses simples.